Jesli to prawda a nie jakies wymysly dziennikarzyn to ja nie wiem co on ma w glowie... juz byl taki jeden krychowiak sie nazywa .. zamiast uciekac odrazu z psg to walczyl i zmarnowal kariere .. niczego sie te puste pały nie chca nauczyc na bledach swoich czy kolegow .. a niech grzeje lawe i za rok ekstraklasa