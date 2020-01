W ubiegły piątek AC Milan oficjalnie ogłosił pozyskanie Zlatana Ibrahimovicia. 38-letni zawodnik podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu z możliwością przedłużenia o rok. Szwed ma zainkasować 3,5 mln euro, a w przypadku awansu "Rossoneri" do europejskich pucharów zarobi dodatkowo 500 tys. euro.

W czwartek szwedzki gwiazdor przyleciał do Mediolanu, gdzie ma przejść testy medyczne. Na lotnisku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kibiców, jak i dziennikarzy którzy otoczyli jego samochód.

"Ibra" po przybyciu do Mediolanu postanowił udzielić krótkiego wywiadu oficjalnej klubowej TV: - Pamiętam, gdy wiele lat temu lądowałem w tym samym miejscu. Teraz wróciłem i jestem szczęśliwy. Zawsze mówiłem, że Mediolan to mój dom, w końcu znów tu jestem. W międzyczasie grałem dla kilku innych zespołów przez kilka lat, ale teraz liczy się tylko to, że z powrotem jestem w Milanie. Wróciłem, nareszcie! Czekam na spotkanie z fanami na San Siro. Chcę, by cały stadion skakał z radości - powiedział Ibrahimović w języku włoskim.