Arkadiusz Milik zarabia obecnie 2,5 mln euro rocznie. Napoli oferuje mu podwyżkę do 3 mln, ale Polak chciałby zarabiać 4 miliony euro rocznie. Aurelio De Laurentiis, właściciel neapolitańskiego klubu, nie chce się na to zgodzić i negocjacje utknęły w martwym punkcie. Tak jak w przypadku Piotra Zielińskiego, który zarabia 1,1 mln euro rocznie, a oczekuje podwyżki do 2 mln euro.

Obecny kontrakt Arkadiusza Milika z Napoli obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. Tak jak umowa Piotra Zielińskiego. W tym sezonie Milik zagrał w 11 meczach neapolitańskiego klubu, strzeli 9 goli. Zieliński wystąpił w 22 meczach, strzelił jednego gola miał dwie asysty.

