Po 9 latach Zlatan Ibrahimović wraca do Milanu. Szwed do końca roku ma ważny kontrakt w zespole Los Angeles Galaxy, a od stycznia będzie już zawodnikiem Rossonerich. Ma wyciągnąć włoską drużynę z dołka. Milan jest dopiero 11. w tabeli Seria A i punktowo bliżej mu do strefy spadkowej (7) niż europejskich pucharów (8).

Poznaliśmy szczegóły umowy Ibrahimovicia z Milanem, do których dotarł dziennikarz Alfredo Pedulla. Włoch poinformował, że szwedzki napastnik otrzymał kontrakt do końca trwającego sezonu z opcją przedłużenia go o kolejny rok. Do czerwca Ibrahimović ma zarobić w Mediolanie ponad 3,5 mln euro.

Wielkie pieniądze dla Ibrahimovicia

Jego umowa z Milanem zostanie automatycznie przedłużona, jeśli rozegra minimum 50 procent spotkań. Gdyby do tego doszło, to w sezonie 2020/2021 Ibrahimović ma zarobić ponad 6 mln euro. Do tego trzeba także doliczyć liczne bonusy, np 500 tys. euro w przypadku gdy Milan awansuje do europejskich pucharów.

Według "La Gazzetta dello Sport" obecnie najlepiej zarabiającym zawodnikiem Rossonerich jest bramkarz Gianluigi Donnarumma - 6 mln euro za sezon. Z kolei Krzysztof Piątek ma zarabiać w Mediolanie 1,8 mln euro.