Milan poinformował w piątek o podpisaniu kontraktu ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Tym samym stało się jasne, że Krzysztof Piątek będzie miał ogromne problemy z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie "Rossonerich", zwłaszcza biorąc pod uwagę jego trudności ze strzelaniem bramek w obecnym sezonie. W 17 meczach zdobył zaledwie 4 gole.

Piątek we Włoszech zaczął w bardzo słabym klubie:

Włoskie media informowały, że Piątka do swojego zespołu chce ściągnąć Fiorentina. Jak przekazują jednak "La Gazzetta dello Sport" oraz Sky Sports Italia, wszystko wskazuje na to, że transfer Polaka zablokuje Patrick Cutrone, jego były partner z Milanu, a obecnie zawodnik Wolverhampton.

W ten sposób mógłby odgryźć się na polskim napastniku, przez którego musiał opuścić Milan. Włoch trafił do Premier League za 18 mln euro, jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Dlatego władze Wolverhampton są zainteresowane jego wypożyczeniem do Fiorentiny. Jeśli jego powrót do Serie A okaże się udany, włoski klub może także wykupić go z angielskiej drużyny.