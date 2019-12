grb3 przed chwilą 0

Piatek jest w nizszej formie niz rok temu, nie ma co dyskutowac... natomiast robienie z niego kozla ofiarnego calej sytuacji jest bzdura. Milan to w tym momencie beznadziejna druzyna, nie dziala obrona, zero kreatywnosci w pomocy, tam nikt nie wie co ma robic... na ich gre nie da sie patrzec. W zeszlym roku byli rownie beznadziejni ale jako ze Piatek byl w konskiej formie i potrafil strzelic cos z niczego to troche wyniki tego nie pokazywaly jaki w istocie grali pazdzier jako druzyna, teraz widac jak na dloni... na ratunek przyjezdza 38 letni Zlatan, ktory kopal sobie ostatnio w MLS... no powodzenia...