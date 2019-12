17 lat - tyle trwa seniorska kariera Cristiano Ronaldo. Pomimo tego, że portugalski gwiazdor ma już 34 lata, na razie nie myśli o zakończeniu kariery. Piłkarz Juventusu zdaje sobie jednak sprawę z tego, że powoli musi myśleć o tym, czym zajmie się po zakończeniu gry w piłkę. - Jeśli mój organizm nie będzie reagował w odpowiedni sposób, to będzie znak, że czas odejść. Kiedyś piłkarze rezygnowali z gry w wieku 30-32 lat, teraz są tacy, którzy wciąż grają, choć są po czterdziestce - przyznał były gracz Realu Madryt podczas międzynarodowej konferencji sportowej w Dubaju.

Cristiano Ronaldo zdradził, czego spróbuje po zakończeniu kariery piłkarskiej

Ronaldo podczas spotkania z dziennikarzami i innymi sportowcami zdradził jednak, że już teraz wie, czego będzie chciał spróbować po zakończeniu kariery. - Jedną z rzeczy, która mnie fascynuje, jest kino. Po zakończeniu przygody z piłką chciałbym zagrać w filmie. Muszę jednak wcześniej udoskonalić swój warsztat, popracować nad angielskim, mniej się stresować. Wrócę też do nauki - powiedział piłkarz.

Ronaldo podkreślił, że w jego życiu dziedziny, które nie dotyczą piłki nożnej, są istotnym elementem. - Nigdy nie miałem słabego sezonu, bo ciągle staram się znaleźć kolejne wyzwania. Zawsze myślę o tym, by osiągnąć sukces. Przez kilkanaście lat utrzymuję wysoki poziom, ponieważ jestem wytrwały w dążeniu do bycia najlepszym. Nie chcę, by odbierano to jako narcyzm. Życie piłkarza to zaangażowanie i praca. Wyznaczanie celów i robienie wszystkiego, by go osiągnąć. Każdy zna mój styl życia. Piłce nożnej poświęcam 30 proc. mojego czasu. Równowaga w treningu jest niezwykle istotna, zawsze trzeba znaleźć czas na odpoczynek. Czasami mam ochotę więcej trenować, ale równowaga to magiczna formuła.

