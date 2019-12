Sky Sports Italia to kolejne poważne źródło, które potwierdza, że Zlatan Ibrahimović będzie od stycznia piłkarzem AC Milan. Wcześniej włoscy dziennikarze Gianluca Di Marzio i Fabrizio Romano potwierdzali informacje "La Gazzetta dello Sport".

REKLAMA

AC Milan w kryzysie. Zlatan Ibrahimović na ratunek

Za nami 17 kolejek ligi włoskiej. AC Milan wciąż tkwi w poważnym kryzysie, bo wygrał zaledwie sześć meczów w tym sezonie (trzy zremisował i osiem przegrał). Milan zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A, a w miniony weekend przegrał aż 0:5 z Atalantą.

Mediolański klub potrzebuje zimowych wzmocnień, aby jeszcze marzyć o włączeniu się do walki o europejskie puchary. Paolo Maldini i Zvonimir Boban odpowiadający za politykę transferową klubu wierzą, że oblicze Milanu mógłby odmienić Zlatan Ibrahimović. Szwed negocjuje już z nimi od dawna, ale obie strony długo nie mogły się dogadać, co do długości kontraktu. Napastnik wolał w styczniu podpisać kontrakt na 18 miesięcy, a Milan oferuje umowę na sześć miesięcy z opcją przedłużenia. "La Gazzetta dello Sport" i "Corriere della Sera" poinformowały, że rozmowy zostały właśnie wznowione i wszystko wskazuje, że Szwed podpisze półroczny kontrakt, z opcją automatycznego przedłużenia na kolejny sezon. Ale to już opcja zależna od wyników sportowych.

Milan rozgromiony:

Krzysztof Piątek odejdzie z Milanu?

Przyjście Ibrahimovicia może oznaczać wielkie kłopoty dla Krzysztofa Piątka. Władze klubu mają dość nieskuteczności polskiego napastnika, którego zamierzają zastąpić Zlatanem Ibrahimoviciem. Wypożyczeniem 24-latka cały czas interesuje się jego były klub, Genoa. Teraz do grona zainteresowanych dołączył jeszcze RB Lipsk.

Zaledwie cztery bramki w 17 meczach tego sezonu Serie A zdobył Krzysztof Piątek. Trzy z nich padły jednak po rzutach karnych, co pokazuje, że reprezentant Polski ma duży problem ze strzelaniem goli z gry. Na tyle duży, że niemal po każdym występie jest mocno krytykowany przez włoskie media. Jednak nie tylko przez nie, bo nieskuteczności 24-latka mają już dość kibice Milanu, a także jego szefowie, którzy szukają ofensywnych wzmocnień.