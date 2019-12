Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu telewizji DAZN, w którym opowiadał m.in. o swojej formie, Lidze Mistrzów, ale też o przyszłości, o tym, co planuje robić, kiedy już rozstanie się z boiskiem. Czy będę trenerem? Nie sądzę. Nie chciałbym tego robić, ale zawsze można zmienić zdanie. Na pewno najważniejsza w mojej pracy byłaby motywacja. Zawsze uważam, że trener powinien potrafić przekazać swoją pasję - przyznał Ronaldo.

"Absolutna konsternacja na Olimpico". Zobacz pięknego gola Cristiano Ronaldo:

- Mój świat to piłka nożna, ale świat poza nią jest dla mnie równie ważny. Zostałem biznesmenem. To normalne, że kiedy zaczynasz tworzyć coś innego, ludzie widzą cię zupełnie inaczej - dodał Ronaldo, który zdradził również, że bez znaczenia jest to, w jaki sposób zwracają się do niego ludzie. - Cristiano czy CR7? Dla mnie nie ma różnicy. W domu nazywają mnie Ronaldo. W szkole mówili do mnie Cristiano, na boisku Cris, Ronny i tym podobne.

- A ty jak sam oceniasz swoją osobę, jakie są twoje wady, zalety - zapytała w pewnym momencie dziennikarka Diletta Leotta. - Zaletą jest to, że jestem inteligentny. Wady? Nie mam ich. Zawsze jestem doskonałym perfekcjonistą - odparł bez wahania Ronaldo.

Ronaldo piłkarzem Juventusu jest od lipca 2018 r. W tym sezonie jego statystyki nie są aż tak dobre, jak w poprzednim. W 21 spotkaniach zdobył 12 bramek i zaliczył dwie asysty. - Najlepszy piłkarz Serie A? Zostałem nagrodzony, więc na razie to ja - wskazał Ronaldo w DAZN.