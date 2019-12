Za nami 17 kolejek ligi włoskiej. AC Milan wciąż tkwi w poważnym kryzysie, bo wygrał zaledwie sześć meczów w tym sezonie (trzy zremisował i osiem przegrał). Milan zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A, a w miniony weekend przegrał aż 0:5 z Atalantą. Skrót tego spotkania możecie zobaczyć w poniższym materiale wideo.

REKLAMA

Mediolański klub potrzebuje zimowych wzmocnień, aby jeszcze marzyć o włączeniu się do walki o europejskie puchary. Paolo Maldini i Zvonimir Boban odpowiadający za politykę transferową klubu wierzą, że oblicze Milanu mógłby odmienić Zlatan Ibrahimović. Szwed negocjuje już z nimi od dawna, ale obie strony długo nie mogły się dogadać, co do długości kontraktu. Napastnik wolał w styczniu podpisać kontrakt na 18 miesięcy, a Milan oferuje umowę na sześć miesięcy z opcją przedłużenia. "La Gazzetta dello Sport" i "Corriere della Sera" poinformowały, że rozmowy zostały właśnie wznowione i wszystko wskazuje, że Szwed podpisze półroczny kontrakt, z opcją automatycznego przedłużenia na kolejny sezon. Ale to już opcja zależna od wyników sportowych. Oprócz Milanu o piłkarza ma zabiegać także Everton, którego trenerem został Carlo Ancelotti, dobry znajomy napastnika.

Przez ostatnie dwa sezony 38-letni Zlatan występował w Los Angeles Galaxy, ale w grudniu stał się już wolnym zawodnikiem.