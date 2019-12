Paul Pogba ma dość Manchesteru United - pisze turyński dziennik. Tak się składa, że Juventus od dawna chce sprowadzić swojego byłego piłkarza, a w dodatku coraz pilniej odczuwa potrzebę wzmocnienia drugiej linii, zwłaszcza po dwóch porażkach z Lazio w ciągu 16 dni (jedna w lidze, druga w Superpucharze Włoch, obie po 1:3).

Juventus potrzebuje Paula Pogby, by wzmocnić drugą linię

Włosi zwracają uwagę na to, że obecne trio pomocników (Khedira - Pjanić - Matuidi) nie może równać się z tym sprzed kilku lat (Pirlo - Vidal - Marchisio). Powrót Pogby do Juventusu (gdzie grał w latach 2012-2016) miałby rozwiązać największy problem Juventusu oraz samego Francuza, który ma mieć dość Manchesteru United i chciał odejść z niego już latem - wtedy najbardziej zainteresowany był Real Madryt, ale do transferu ostatecznie nie doszło.

Pogba trafił do ekipy "Czerwonych Diabłów" w 2016 roku za ponad 100 mln euro, co było ówczesnym transferowym rekordem świata. Jego kontrakt wygasa za 18 miesięcy (choć jest w nim zawarta opcja przedłużenia jeszcze o rok). Anglicy muszą przekonać piłkarza do podpisania nowej umowy lub rozważyć jego sprzedaż, by móc zarobić możliwie jak najwięcej.