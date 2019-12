Nowym trenerem Evertonu został Carlo Ancelotti, który do 10 grudnia był trenerem Piotra Zielińskiego w Napoli. Zdaniem "The Daily Star" Włoch chciałby sprowadzić Polaka do nowego klubu, wykorzystując jego niepewną sytuację: Zieliński nadal nie przedłużył wygasającego w 2021 roku kontraktu, a rozmowy na ten temat nadal nie przyniosły żadnego efektu.

Napoli pokonało Sassuolo, Piotr Zieliński zaliczył asystę:

Co ważne, reprezentant Polski mógłby być otwarty na taki krok. Tak twierdzi Marcin Feddek, który rozmawiał z nim po spotkaniu Liverpool - Napoli w tym sezonie Ligi Mistrzów. - Kiedyś był bliski przejścia do Liverpoolu, rozmowy się odbyły, Jurgen Klopp chciał go pozyskać. Teraz może jechać do tego samego miasta, chociaż do jego niebieskiej części. I może to i lepiej. Piotr powiedział mi, że Premier League to jego zdaniem najlepsza liga świata i bardzo chciałby tam trafić. Uważam, że gdyby tak się stało, to w końcu trochę by zmężniał. W Anglii jeśli nie pojedziesz po piłkę na tyłku, to zjedzą cię kibice - stwierdził Feddek, dziennikarz Polsatu Sport.

Zieliński rozegrał 22 spotkania w tym sezonie w Napoli we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył dwie asysty.