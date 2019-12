Do końca meczu pozostawało 20 sekund, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strąceniu piłki głową, decydującego gola dla Napoli strzelił Elif Elmas. Po szalonym meczu zespół Gennaro Gattuso przełamał fatalną passę i wreszcie wygrał w Serie A!

Sassuolo objęło prowadzenie w 29. minucie. Po dośrodkowaniu Manuela Locatellego, błędzie ustawienia Mario Ruia, bramkę zdobył Hamed Traore. Gospodarze do przerwy mogli prowadzić wyżej, jednak w sytuacjach podbramkowych, których mieli kilka, brakowało im spokoju. Napoli wyglądało fatalnie. To, że do przerwy przegrywało tylko jedną, powinni uważać za cud.

W drugiej połowie spokoju nie zabrakło jednak Allanowi. W 57. minucie do Brazylijczyka podał Piotr Zieliński, a ten popisał się kapitalnym uderzeniem w okienko bramki Sassuolo. Przy tym golu przytomnym zachowaniem popisał się Arkadiusz Milik, który przepuścił między nogami podanie Zielińskiego, co sprawiło, iż piłka dotarła do Allana.

Okazji do kolejnych goli nie brakowało. W 72. minucie Napoli uratowała poprzeczka po strzale Pedro Obianga. Chwilę później tyle samo szczęścia miało Sassuolo, bo po strzale Jose Callejona piłka również odbiła się od poprzeczki.

W 81. minucie Hiszpan cieszył się z gola, jednak bardzo krótko. Sprzed pola karnego strzelał Dries Mertens, bramkarz Sassuolo odbił piłkę wprost w Callejona, jednak ten, w momencie strzału Mertensa, był na spalonym i bramka słusznie nie została uznana. Kilkanaście minut później decydujący cios zadał Elmas.

Napoli wreszcie się przełamało

Napoli wygrało w lidze po raz pierwszy od ośmiu meczów. Po raz ostatni zespół prowadzony obecnie przez Gattuso w lidze wygrał 19 października! Wtedy Napoli pokonało Hellas Verona (2:0). Od tamtej pory neapolitańczycy przegrali trzy spotkania, a trzy zremisowali.

Po 17 kolejkach Serie A Napoli zajmuje 8. miejsce w lidze z dorobkiem 24 punktów. Zespół Milika i Zielińskiego traci aż 11 punktów do Romy, która jest obecnie czwarta, co daje jej gwarancję udziału w przyszłorocznej Lidze Mistrzów.