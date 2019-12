Everton radził sobie w ostatnich miesiącach fatalnie. Za kiepskie wyniki posadą zapłacił Marco Silva, a pierwszą drużynę tymczasowo objął Duncan Ferguson. Angielscy dziennikarze byli przekonani, że klub z Liverpoolu przejmie wkrótce Carlo Ancelotti, który został zwolniony z Napoli 10 grudnia. W sobotę angielski klub potwierdził, że podpisał umowę z włoskim szkoleniowcem.

REKLAMA

Napoli bez Ancelottiego dalej zawodzi:

Ancelotti wraca do Premier League

Na drodze do podpisania kontraktu z Evertonem stała ważna umowa Ancelottiego z Napoli. Ten problem został jednak w czwartek rozwiązany, bo jak informują włoskie media, prawnicy Włocha porozumieli się z działaczami klubu z Neapolu w kwestii rozwiązania umowy, mającej obowiązywać do końca czerwca 2021 roku.

Jak donosiły w ostatnich dniach brytyjskie media, Ancelotti będzie mógł liczyć w Evertonie na roczną pensję w wysokości nawet 8 milionów funtów (blisko 9,5 mln euro). 60-letni Włoch prowadził już takie zespoły, jak: Real Madryt, Milan, Bayern Monachium, PSG, Chelsea i Juventus. Przenosząc się do Evertonu, wraca do Premier League, w której pracował jako trener "The Blues" w latach 2009-2011.