To ostatni moment dla Napoli, aby zarobić na 32-latku, bo już w czerwcu wygasa kontrakt Driesa Mertensa z Napoli. Belg trafił do Włoch w 2013 roku, gdy Napoli wykupiło go z PSV Eindhoven za niespełna 10 milionów euro. Od tego czasu Mertens zdobył 118 bramek, czyli o trzy mniej niż Marek Hamsik, najskuteczniejszy piłkarz w historii neapolitańskiego klubu. Dziś - według portalu transfermarkt.de - wyceniany jest na 25 milionów euro, ale możliwe, że Borussia Dortmund będzie mogła zapłacić nieco mniej.

Niemiecki zespół walczy o mistrzostwo Niemiec, ale w kadrze ma tylko jednego środkowego napastnika. Problem w tym, że 26-letni Paco Alcacer często skarży się na urazy. W tym sezonie rozegrał 10 meczów i strzelił pięć goli. Transfer Mertensa dałby trenerowi BVB wiele możliwości. Lucien Favre mógłby wystawiać Belga nie tylko na pozycji nr. "9", ale także na skrzydle.

Wiele wskazuje, że na tym transferze mógłby także zyskać Arkadiusz Milik, który rywalizuje z Mertensem o miejsce w składzie Napoli.