Piotr Zieliński być gościem włoskiego radia Kiss Kiss. Reprezentant Polski wypowiedział się m.in. na temat swojej przyszłosci w Napoli oraz obecnych problemów włoskiej drużyny.

Zobacz, jak Napoli straciło decydującą bramkę w ostatnim meczu ligowym z Parmą:

- Trudno to wytłumaczyć, dlaczego w Lidze Mistrzów radzimy sobie dobrze, a w Serie A źle, ale zawsze dajemy z siebie wszystko - powiedział Zieliński. Dodał, że jest zadowolony ze współpracy z nowym trenerem Gennaro Gattuso. - Nakłada na zespół większą intensywność, a to sprawi, że będziemy spisywać się dobrze. W tym sezonie większość błędów popełniliśmy my sami. Były mecze, w których chcieliśmy wygrać, ale w kluczowych momentach nie zachowaliśmy zimnej krwi. Brakuje nam opanowania - przyznał Zieliński.

Zieliński: Możemy grać z każdym, co pokazaliśmy z Liverpoolem

Polski pomocnik ma ważną umowę w Neapolu do czerwca 2021 roku. Czy zostanie przedłużona? - Takimi sprawami martwi się mój agent. Od dawna prowadzimy negocjacje, ale ja skupiam się na boisku - wskazał.

Zieliński został także zapytany o losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Napoli w rywalizacji o ćwierćfinał LM zagra z Barceloną. - Jesteśmy świetnym zespołem, możemy grać z każdym, co pokazaliśmy z Liverpoolem. A nasza forma? Przeciwko Parmie pokazaliśmy już coś dobrego - zakończył Polak.

Napoli w ostatniej kolejce Serie A przegrało u siebie z Parmą 1:2. Był to debiut Gattuso jako trenera wicemistrzów Włoch. W niedzielę klub z Neapolu, który jest na ósmym miejscu w tabeli, zagra na wyjeździe z Sassuolo.