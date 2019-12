Wojciech Szczęsny kontuzji mięśnia piersiowego nabawił się w niedzielę, kilka godzin przed meczem z Udinese (3:1). - Rano zgłosił lekki dyskomfort w prawym ramieniu, więc dzisiaj odpocznie. Na jego miejsce wezwany został Mattia Perin - poinformowała oficjalna strona Juventusu.

Perin ostatni mecz w Serie A rozegrał w kwietniu. Później długo leczył uraz pleców, a latem do Juventusu wrócił Gianluigi Buffon i to on zagrał przeciwko Udinese, a później w środę przeciwko Sampdorii (2:1). I niewykluczone, że w najbliższą niedzielę zagra również w meczu o Superpuchar Włoch przeciwko Lazio Rzym. Szczęsny co prawda już wrócił do treningów, ale jego występ stoi pod dużym znakiem zapytania.

Stan zdrowia Szczęsnego będzie monitorowany, a decyzja o tym, czy Polak znajdzie się w podstawowym składzie zostanie podjęta w dniu meczu - czytamy na portal tuttomercatoweb.com. Początek meczu o Superpuchar Włoch w niedzielę o 17.45. Spotkanie rozegrane zostanie w Arabii Saudyjskiej.