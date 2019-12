Od długiego czasu trwają negocjacje pomiędzy Piotrem Zielińskim a Napoli, w kwestii przedłużenia umowy reprezentanta Polski z włoskim klubem. Do tej pory na przeszkodzie stały oczekiwania działaczy drużyny z Neapolu, który chcieli wpisania do kontrakty kwoty odstępnego w wysokości 130 milionów euro, co spotykało się z dezaprobatą agentów Zielińskiego.

Zobacz skrót meczu Napoli - Parma 1:2, w którym zagrali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński:

Jak informuje portal calciomercato.com, podczas jednego z ostatnich spotkań agentów Polaka i działaczy Napoli, udało się dojść do porozumienia w kwestii przedłużenia wygasającej w 2021 roku umowy. Zdaniem włoskich mediów, Zieliński miałby złożyć swój podpis na dokumencie jeszcze przed końcem roku.

Według ostatnich doniesień, Zieliński miałby przedłużyć umowę z Napoli o kolejne trzy lata. Mógłby także liczyć na podwyżkę swojej pensji, która wg "La Gazzetta dello Sport" wynosi zaledwie 1,1 mln euro. Działaczom włoskiego klubu bardzo zależy na jak najszybszym dopięciu szczegółów, aby uniknąć zamieszania podczas najbliższego letniego okienka transferowego.