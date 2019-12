To był jego mecz i jego chwila! Alex Sandro podłączył się do akcji ofensywnej, dośrodkował piłkę w pole karne, a Cristiano Ronaldo dokonał wielkiej rzeczy. Portugalczyk uderzył piłkę na wysokości 256 centymetrów, co jest niebywałym wynikiem. Tylko spójrzcie na tego gola i na ten wyskok:

- CR7 AIR JORDAN - napisał po meczu na Instagramie Ronaldo. Juventus pokonał Sampdorię 2:1. Gole dla zespołu z Turynu strzelali: Paulo Dybala (19. minuta) i Cristiano Ronaldo (45. minuta). Dla drużyny z Genuy trafił Gianluca Caprari (35. minuta). Cały mecz rozegrał Karol Linetty. Bartosz Bereszyński i Wojciech Szczęsny są kontuzjowani.

