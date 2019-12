AC Milan jest zdeterminowany, by w zimowym oknie transferowym sprowadzić klasowego napastnika. Do tej pory wiele wskazywało na to, że kontrakt z mediolańskim klubem podpisze Zlatan Ibrahimović. Powrót Szweda na San Siro wciąż nie jest jednak przesądzony, dlatego władze Milanu wytypowały już kolejny cel transferowy. Jak informuje Alfredo Pedulla, dziennikarz telewizji "Sportitalia", na celowniku "Rossonerich" znalazł się Erling Braut Haaland.

Zdaniem Pedulli kierownictwo Milanu jest gotowe zarefować napastnikowi Red Bull Salzburg pensję w wysokości 5,5 miliona euro za sezon oraz gwarancję regularnych występów. Jeśli negocjacje z zawodnikiem i jego agentem zakończyłyby się sukcesem, Włosi musieliby przelać na konto mistrzów Austrii około 30 milionów euro. Problem w tym, że o 19-latka bije się jeszcze kilka innych wielkich klubów, m.in.: Borussia Dortmund, RB Lipsk, Manchester United, Chelsea czy Juventus.

Haaland to bez wątpienia największe objawienie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Napastnik Salzburga strzelił 8 goli w 6 występach. Doliczając do tego liczby z austriackiej Bundesligi i krajowego pucharu, Norweg zdobył 28 bramek w 22 meczach.

Po 16 rozegranych spotkaniach AC Milan zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Serie A. Zespół Stefano Piolego zawodzi przede wszystkim w ofensywie - 16 strzelonych goli to jeden gorszych wyników w całej lidze. Dość powiedzieć, że najskuteczniejsi zawodnicy Milanu, a więc Krzysztof Piątek i Theo Hernandez, zdobyli w tym sezonie zaledwie po 4 gole.

