To wcale nie musi być na wyrost. Piłka nożna,tak jak koszykówka,nie ma jednej jedynej "wszechgwiazdy" wszechczasów. CR7 jest bez wątpienia jednym z dwóch najwybitniejszych piłkarzy tych czasów (przy czym trwa nieustająca przepychanka ze zwolennikami Messiego o to,który z nich jest lepszy). Jak w koszykówce: Jordan zdobył 6 tytułów,ale czy można bezdyskusyjnie powiedzieć że był lepszy od Ervinga,Chamberlaina,Thomasa,Johnsona czy nawet Shaqa lub Kobe'go? To były zwycięstwa drużynowe graczy,którzy się UZUPEŁNIALI (jak Dwie Wieże w SA); Jordan bez wsparcia tak nie błyszczał,podobnie reszta z tych,co razem z nim zdobywali tytuły; Kobe potrzebował Shaqa i odwrotnie,mimo ich niechęci do siebie. Więc nie przesadzajmy z krytyką: CR7 spokojnie można nazwać Jordanem futbolu,tym bardziej że "Air" też miał niemałe ego.

Natomiast wyskok istotnie godny Jordana