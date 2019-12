Rasizm to zmora włoskiej piłki. W ostatnich latach niemal każdy czarnoskóry piłkarz, który gra(ł) w Serie A był już obrażany przez "kibiców". Na przykład: wie coś o tym pochodzący z Ghany, Sulley Muntari, który kilka lat temu prosił sędziego o reakcję na rasistowskie prowokacje kibiców Cagliari, ale arbiter nie przejął się zbyt tematem, więc piłkarz ostentacyjnie zszedł z boiska. Były piłkarz Pescary został za to ukarany czerwoną kartką, a po meczu w dodatku go zawieszono! W ostatnich latach rasistowskie incydenty dotykały także m.in: Koulidou Koulibaly`ego z Senegalu, Ghańczyka Kevina Prince`a-Boatenga oraz Kameruńczyka Samuela Eto’o, czy pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej Moise Kean. W obecnym sezonie z problemem rasizmu musiał się mierzyć Romelu Lukaku, napastnik Interu, który dopiero latem zawitał w Serie A. Reprezentanta Belgii obrażali już kibice Cagliari, sympatycy Interu oraz nawet ekspert telewizyjny. Ba, Belgowi dostało się także od "Corriere dello Sport". - To była najgłupsza okładka, jaką w życiu widziałem - denerwował się Lukaku. O co poszło?

Przed niedawnym spotkaniem Interu z Romą włoski dziennik umieścił wizerunki napastnika Interu oraz obrońcy AS Romy Chrisa Smallinga. Pierwsza strona włoskiego dziennika pewnie nie wywołałaby większego poruszenia, gdyby nie tytuł "Czarny Piątek" [mecz odbywał się w piątek] umieszczony w jej centralnym punkcie. Kibice, jak i niektórzy dziennikarze od razu wytknęli włoskiemu dziennikowi to, że pierwsza strona czwartkowego wydania nosi rasistowski podtekst

- Ignorancki ton i rasistowskie podteksty. Powiedzieć, że jestem zszokowany, to nic nie powiedzieć. "Corriere dello Sport" powinno się wstydzić - napisał na Twitterze Matteo Bonetti, komentator ESPN. Podobnych głosów w mediach społecznościowych pojawiło się znacznie więcej. "Obrzydliwe", "Podłość", "To naprawdę dzieje się w 2019 roku?" - to tylko niektóre komentarze zamieszczone na Twitterze. O kontrowersyjnej okładce napisały też media z Wysp Brytyjskich, choćby "Daily Mail" czy "The Sun".

Włosi zaczynają już zdawać sobie sprawę, że rasizm to poważny problem na Półwyspie Apenińskim. Problem w tym, że chyba wciąż nie mają wyczucia (odpowiedniej wrażliwości?), jak z nim walczyć. Świadczy o tym nowa kampania antyrasistowska, którą organizują władze ligi.

Głównym motywem nowej inicjatywy są obrazy Simone Fugazzotto, który w swych dziełach używa obrazów szympansów i małp.

- Te trzy obrazy mają pokazać, że wszyscy jesteśmy złożonymi i fascynującymi stworzeniami. Stworzeniami, które mogą być smutne, wesołe, katolickie, muzułmańskie lub buddyjskie. Ale ostatecznie to, co decyduje o tym, kim naprawdę jesteśmy, nie jest zależne od koloru naszej skóry - tłumaczył artysta cytowany przez Football-Italia.It.

- Obrazy Simone świetnie odzwierciedlają wartości tolerancji i fair play, więc pozostaną w naszej siedzibie - oświadczył dyrektor generalny Serie A Luigi De Siervo.