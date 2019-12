- Nikt nie może utrzymywać na szczycie w nieskończoność. Ile lat ma Ronaldo? 34? W wieku 35 lat on już nie będzie mógł się pochwalić odpowiednią kondycją i czasem reakcji. Moja rada dla Ronaldo? Odejść we właściwym momencie. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że trudno jest zrezygnować z czegoś, co robiłeś przez całe życie - stwierdził Chabib Nurmagomedow, cytowany przez dziennik "The Sun".

Chabib Nurmagomedow radzi Cristiano Ronaldo. "Ważne, by zakończyć karierę w odpowiednim momencie"

Mistrz UFC w wadze lekkiej - który zresztą przyjaźni się z napastnikiem Juventusu - skończył w tym roku 31 lat. Rosjanin nie ma wątpliwości, że jego przygoda z UFC, jak i pełna rekordów i trofeów kariera Ronaldo, zbliżają się do końca. - Jeśli nie powiesz sobie "dość" we właściwym czasie, wkrótce zostaniesz sam jak palec, ponieważ uwaga skupi się na nowych mistrzach. Młodszych, bardziej zmotywowanych i głodnych sukcesów. Prędzej czy później znajdą się sportowcy, którzy po prostu zajmą twoje miejsce - i nieważne, czy mówimy tu o Portugalczyku, czy o Chabibie. W pewnym wieku twoja motywacja nie będzie już na takim poziomie, jak na początku kariery - dodał Nurmagomedow.

Nic nie wskazuje jednak na to, by 34-latek wybierał się na piłkarską emeryturę, choć zdarzało się, że w obecnym sezonie był ściągany z boiska przed upływem 90. minuty. W lipcu 2018 roku Portugalczyk przeniósł się z Realu Madryt do Juventusu. W 62 meczach rozegranych dotychczas dla włoskiego zespołu Ronaldo zdobył 39 goli (11 w rozgrywkach 19/20).

Nurmagomedow wywalczył tytuł mistrza UFC wadze lekkiej w kwietniu 2018 roku. Wakujący pas przypadł mu dzięki wygranej z Alem Iaquintą. Podczas gali UFC 249 (18 kwietnia 2020 r.) Rosjanin zawalczy z Tonym Fergusonem.

