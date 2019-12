Była 84. minuta spotkania Hellasu Werona z Torino. Gospodarze przegrywali 2:3 i walczyli o wyrównanie. Davide Faraoni dośrodkował piłkę w pole karne rywali, a tam najlepiej odnalazł się Mariusz Stępiński. Polski napastnik opanował piłkę, po czym spokojnym i precyzyjnym strzałem pokonał Salvatore Sirigu. Bramkę 24-latka można zobaczyć w poniższym materiale wideo:

REKLAMA

Dla Stępińskiego to dopiero pierwsza bramka w tym sezonie Serie A. Czterokrotny reprezentant Polski do Hellasu jest wypożyczony z Chievo, ale w ostatnich spotkaniach nie wiodło mu się zbyt dobrze. W meczach z AS Romą (1:3) i Atalantą (2:3) zastępował go Samuel Di Carmine. 31-latek starcie z Torino także rozpoczął w podstawowej jedenastce, ale został zmieniony już w przerwie, właśnie przez Stępińskiego.

Hellas po 16 kolejkach Serie A zajmuje 12. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową ma 6 punktów przewagi. Nieco więcej, bo 9 pkt., traci natomiast do 6. miejsca dającego prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE