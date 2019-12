Wojciech Szczęsny od poprzedniego sezonu jest pierwszym bramkarzem Juventusu. Polski golkiper regularnie chwalony jest za grę, zbiera we Włoszech bardzo dobre recenzje. Niewykluczone, że w niedzielę zaliczyłby kolejny dobry występ, ale już wiadomo, że nie zaliczy. - Rano zgłosił lekki dyskomfort w prawym ramieniu, więc dzisiaj odpocznie. Na jego miejsce wezwany został Mattia Perin - poinformowała oficjalna strona Juventusu.

Perin ostatni mecz w Serie A rozegrał w kwietniu. Później długo leczył uraz pleców, a latem do Juventusu wrócił Gianluigi Buffon i to raczej on w niedzielę zastąpi Szczęsnego, a Perin tylko usiądzie na ławce. Początek meczu z Udinese o 15.