W środę SSC Napoli poinformowało, że Gennaro Gattuso został nowym trenerem klubu. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego we wtorek Carlo Ancelottiego. W ostatnim meczu pod wodzą Włocha Napoli pokonało 4:0 Genk, ale i tak nie uratowało to pozycji doświadczonego szkoleniowca.

REKLAMA

Gattuso zadebiutuje już w sobotę przeciwko Parmie Calcio 1913. Obie drużyny mają po 21 punktów i są sąsiadami w ligowej tabeli, dlatego debiut Gattuso wcale nie musi należeć do najłatwiejszych.

Zmiana pozycji Zielińskiego

Wydaje się, że największa zmiana czeka Piotra Zielińskiego, bo Gattuso ma zdecydować się na ustawienie 4-3-3, a Piotr Zieliński zostałby przesunięty z linii pomocy do linii ataku. I wiele wskazuje na to, że będzie grał na lewym skrzydle. Byłaby to wielka zmiana w porównaniu go tego, jak grał za Carlo Ancelottiego, który widział w Polaku tzw. szóstkę z wieloma zadaniami w defensywie.

Pewnie miejsce w składzie Napoli ma także Arkadiusz Milik, który w meczu Ligi Mistrzów zagrał pierwszy raz po kontuzji i od razu popisał się hat-trickiem.