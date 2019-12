siwy1977 23 minuty temu 0

Nie pasuje do Napoli...

A raczej do TEGO Napoli...

Wymiana 50% podstawowego składu pewna...

Najgorzej wyjdzie na tym Zieliński... z jego mentalnością dziecka i uciekaniem od piłki...

Z drugiej strony... jeśli Gatuso go zmieni... to może być dla niego zbawienne...