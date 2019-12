Zlatan Ibrahimović miał przekazać swoją decyzję znajomym. O tym, że rzeczywiście już wybrał nowy klub, mogą świadczyć poniedziałkowe słowa Waltera Sabatiniego. Dyrektor Bolonii stwierdził, że jego zespół nie pozyska Szweda, bo ten "dokonał innego wyboru".

Ibrahimović musi jeszcze ustalić szczegóły umowy z Milanem

Tym wyborem ma być AC Milan. Do dogadania pozostała jeszcze kwestia kontraktu. Szwed nie jest do końca zadowolony z oferty mediolańskiego klubu, opiewającej na dwa miliony euro za najbliższe pół roku gry i cztery miliony za cały kolejny sezon. W dodatku przedłużenie umowy na sezon 2020/21 zależałoby również od wyników Milanu, jednak "La Gazzetta dello Sport" jest przekonana, że obie strony dojdą do ostatecznego porozumienia. Szwed obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Los Angeles Galaxy.

- Ibrahmović? Jest niesamowitym piłkarzem. Potrzebujemy zawodników na takim poziomie. Chciałbym grać z Ibrahimoviciem w Milanie. Gdziekolwiek występował, robił to bardzo dobrze i gdyby udało się go sprowadzić, byłoby to świetne dla Milanu - powiedział Krzysztof Piątek o ewentualnym transferze Szweda, który zostałby jego nowym rywalem do gry w pierwszym składzie.

Tak Krzysztof Piątek strzelił gola w ostatnim meczu ligowym: