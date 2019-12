AC Milan odniósł szóste zwycięstwo w tym sezonie. "Rossoneri" pokonali na wyjeździe Bolognę 3:2, zaliczając drugie zwycięstwo z rzędu po raz pierwszy od przełomu sierpnia i września. Jedną z bramek dla mediolańczyków zdobył Krzysztof Piątek, który pewnym strzałem z rzutu karnego pokonał Łukasza Skorupskiego ("jedenastka", którą możecie zobaczyć poniżej, została zresztą podyktowana po faulu na Polaku). 24-latek przełamał się po sześciu meczach ligowych bez gola. Była to jego czwarta bramka w sezonie, w tym trzecia z rzutu karnego.

Do tej pory Piątek był często krytykowany za to, że głównie czeka w polu karnym rywali na piłki, a sam nie bierze udziału w kreowaniu akcji. Tym razem było inaczej. Polak był bardzo aktywny, szukał gry także poza szesnastką Bolonii. Wygrał większość pojedynków z obrońcami (8 z 12), zanotował 19 podań, czyli więcej niż zwykle. Dlatego statystyczny portal whoscored.com wybrał Polaka do najlepszej jedenastki weekendu w lidze włoskiej.

- Był zdecydowanie bardziej aktywny niż w poprzednich meczach. W ataku poruszał się po całym boisku, a także wywalczył karnego, którego zamienił na gola. Bonaventura także strzelił na 3:1 dzięki niemu. W końcu przekonujący występ Polaka - napisał o nim włoski Eurosport. - Świetny występ Piątka. Dużo intensywności, pracy dla drużyny, zimna głowa przy rzucie karnym, który sam sobie wywalczył - chwali reprezentanta Polski portal calciomercato.com. Serwis ten oraz włoski Eurosport przyznały mu za mecz z Bologną notę "7" (w skali 1-10).