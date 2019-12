W grudniu wygaśnie umowa Zlatana Ibrahimovicia z Los Angeles Galaxy. Szwed w amerykańskim klubie wystąpił 58 razy, strzelając 53 gole i notując 15 asyst. Od kilku tygodni 38-latek jest silnie łączony z AC Milan, w którym grał już w latach 2010-2012. W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia o tym, że negocjacje między mediolańskim klubem a Ibrahimoviciem utknęły w martwym punkcie.

Gianaluca Di Marzio ze "Sky Sport Italia" stwierdził, że mediolańczycy „za bardzo próbowali polegać na emocjonalnej więzi Zlatana z klubem i zaoferowali znacznie mniejsze pieniądze od tych, które Ibra mógłby dostać w innym klubie”. "La Gazzetta dello Sport" ustaliła, że Szwed przez półtora roku miałby zarobić 6 milionów euro.

Medialne wypowiedzi, których w ostatnim czasie udzielał Ibrahimović, wskazywały na to, że jego następnym klubem będzie jednak Milan. Sprawy - podobnie jak Di Marzio - nie przesądza agent piłkarza Mino Raiola. W rozmowie z "LGdS" Włoch zdradził też, że jego klient nie może narzekać na brak ofert: "Ibrahimoviciem interesują się obecnie trzy kluby. Do którego z nich dołączy? A kto to wie. Wszyscy jesteśmy przecież wolnymi ludźmi. Zaznaczam, że niekoniecznie muszą to być Włochy" - stwierdził Raiola.

"Emerytura? Nie można wykluczyć żadnego scenariusza, jednak ten jest mało prawdopodobny. Ibra wciąż ma się bardzo dobrze. Najlepiej, gdyby odszedł jak najdalej i przestał mnie stresować" - żartował agent Szweda.

