alberto_srapovoli godzinę temu Oceniono 17 razy 7

Ale co tu konkretnie jest rasistowskiego?



Przeciez to mowi o tym, ze ci dwaj kolesie beda gwiazdami albo kluczowymi postaciami tego meczu i ze dla nich jest to w jakis sposob specjalny pojedynek. To jest obelga? A ze tytuly z brukowcow nie sa zbyt lotne, za to obliczone na przyciagniecie uwagi, to co innego. Ale zeby od razu rasizm? No, chyba, ze chodzi o to, ze pominieto wszystkich bialych graczy i wtedy jest to rasizm, bo okladka nie jest "inclusive".