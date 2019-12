Zlatan Ibrahimović szuka nowego klubu po tym, gdy skończył się jego kontrakt z Los Angeles Galaxy. Media łączą go z transferem do Milanu, gdzie miałby zastąpić Krzysztofa Piątka. Szwed w rozmowie z "Corriere della Sera" zdradził jednak, gdzie będzie kontynuował swoją karierę.

- Dołączę do klubu, który musi wrócić do wygrywania, odnowić swoją historię. Zagram w zespole, który walczy aktualnie przeciwko wszystkiemu i wszystkim - powiedział Ibrahimović. - To jedyny sposób, aby znaleźć motywację i nadal zaskakiwać. Nie chodzi tu tylko o wybór zespołu, są też inne czynniki, które są ważne dla mojej rodziny - dodał Szwed.

- Są gracze, którzy grają w piłkę i tacy, którzy myślą piłką. Gdy ktoś odkrywa nowy sposób gry w piłkę, inni mogą za nim jedynie podążać. Uwielbiam robić różnicę. Nie chcę jedynie robić dobrze jednej czy dwóch rzeczy. Chcę robić wszystko na najwyższym poziomie - podkreślił Ibrahimović, który w zespole "Rosonerrich" grał w latach 2010-2012, gdy najpierw został wypożyczony z FC Barcelony, po czym został wykupiony przez Milan.