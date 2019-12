Zaledwie trzy bramki w 14 meczach zdobył Krzysztof Piątek w tym sezonie. Polak, który w ubiegłym sezonie imponował formą, zawodzi i jest coraz częściej krytykowany. Krytykowany przez włoskich dziennikarzy, kibiców czy byłych zawodników. Mimo tego, Piątek wciąż cieszy się zaufaniem Stefano Pioliego, który regularnie wystawia go w pierwszym składzie.

Krzysztof Piątek marzył o innym trenerze Milanu. "Świeciły mu się oczy"

Niebawem ta regularność może się zakończyć, bo zakończyć może się także przygoda Piątka z Milanem. Tak przynajmniej uważają włoskie media, które ostatni okres polskiego napastnika w barwach Rossonerich nazwały "czarnym kryzysem".

Milan otrzymał pierwszą ofertę na Krzysztofa Piątka! Jest odpowiedź polskiego piłkarza

Fabrizio Romano z calciomercato.com poinformował, że Milan otrzymał pierwszą ofertę na Piątka. Złożyła ją Genoa, która jest zainteresowana wypożyczeniem swojego byłego napastnika. On do byłego klubu nie zamierza jednak wracać. Zdaniem Romano, reprezentant Polski wykluczył możliwość wypożyczenia do genueńskiego klubu. "Piątek nie chce się poddawać i będzie się starał na wszelkie sposoby pozostać w Mediolanie. Co więcej, powrót do Genui byłby dla niego zawodową porażką. Ogólnie rzecz biorąc, wypożyczenie w styczniu nie jest czymś, czym byłby zainteresowany.