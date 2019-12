Zaledwie trzy bramki w 14 meczach zdobył Krzysztof Piątek w tym sezonie. Polak, który w ubiegłym sezonie imponował formą, zawodzi i jest coraz częściej krytykowany. Krytykowany przez włoskich dziennikarzy, kibiców czy byłych zawodników. Mimo tego, Piątek wciąż cieszy się zaufaniem Stefano Pioliego, który regularnie wystawia go w pierwszym składzie.

Niebawem ta regularność może się zakończyć, bo zakończyć może się także przygoda Piątka z Milanem. Tak przynajmniej uważają włoskie media, które ostatni okres polskiego napastnika w barwach Rossonerich nazwały "czarnym kryzysem". Tak przynajmniej napisał portal pianetamilan.it, który dodał: Alibi braku podań już nie istnieje. Dzięki Pioliemu Milan znacznie podniósł jakość gry. Pomocnicy coraz częściej dostarczają piłkę do wysuniętego napastnika. Piątek ma wiele okazji do strzelenia gola, ale nie wykorzystuje żadnej z nich.

"Co się dzieje z Pistolero? Może jest tak, że zagrał jeden fenomenalny sezon, a potem wrócił do anonimowości? Lub, mówiąc prościej, jak to często bywa z największymi napastnikami - gdy piłka przestała wpadać do bramki, zadziałało prawo Murphy'ego [założenie, że rzeczy mogą pójść tak źle, jak to tylko możliwe - red.] - piszą dziennikarze wspomnianego serwisu.

Zdaniem włoskich dziennikarzy nieskuteczność Piątka może doprowadzić do jego transferu. Częściej niż o transferze definitywnym, mówi się jednak o czasowym, czyli wypożyczeniu. Takim wariantem - zdaniem zagranicznych mediów - interesują się m.in. władze Genoi, Borussii Dortmund czy Atletico Madryt.