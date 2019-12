Jak informuje angielski dziennik "The Telegraph", Zlatan Ibrahimović zdecydował o powrocie do Serie A. Słynny Szwed już wkrótce podpisze kontrakt z AC Milan. Umowa ma obowiązywać do końca sezonu 2019/2020, z możliwością przedłużenia do czerwca 2021 roku.

REKLAMA

Krzysztof Piątek marzył o innym trenerze Milanu. "Świeciły mu się oczy"

"The Telegraph": Zlatan Ibrahimović dołączy do AC Milan już zimą. Wielki powrót do Serie A

Ibrahimović bronił barw Milanu w latach 2010-2012 (85 spotkań, 56 goli). W tym czasie wywalczył z klubem z San Siro mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Włoch. Przez ostatnie dwa sezony 38-letni napastnik występował w Los Angeles Galaxy. Jego umowa z amerykańskim klubem oficjalnie wygaśnie wraz z końcem grudnia.

Władze "Rossonerich" od dłuższego czasu rozglądały się za klasowym napastnikiem, który mógłby wnieść nowe życie do formacji ofensywnej. W 14 kolejkach Serie A Milan zdobył zaledwie 13 goli (w tym tylko trzy Krzysztof Piątek) - rzadziej do siatki trafiali jedynie piłkarze Hellasu Werona, Udinese, Sampdorii, SPAL i Brescii.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE