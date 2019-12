siwy1977 pół godziny temu 0

Milan w ostatnich dwóch sezonach powinien grać na plaży, taki piach...

Może i Piątek szału nie robi ale jeśli się przyjrzeć ile miał startów na pozycje a ile piłek dostał to można dojść do wniosku ze jak w ubiegłym sezonie grali wszystko pod niego tak teraz odwrotnie...

Na razie BVB to kaczka... ale jeśli miałoby się spełnić... to jak najdzybciej uciekać...