Była 47. minuta meczu Juventus - Sassuolo, gdy Miralem Pjanić zdecydował się wycofać piłkę w kierunku bramki gospodarzy. Doszedł do niej Matthijs de Ligt, ale wybił przed siebie. Do piłki doszedł Francesco Caputo. Napastnik gości uderzył lekko i prosto w Gianluigiego Buffona. Mimo to włoski bramkarz przepuścił piłkę i Sassuolo strzelił gola.

Kuriozalne błędy obrony Juventusu! Co zrobił Buffon!?

Wojciech Szczęsny może spać spokojnie

De Ligt i Buffon nie popisali się w tamtej akcji. Włoski bramkarz zastępował w tym spotkaniu Wojciecha Szczęsnego, który jest podstawowym golkiperem Juventusu. Po takich błędach Buffona Szczęsny może spać spokojnie - dalej będzie pierwszym bramkarzem "Starej Damy".