To był kolejny słaby występ Krzysztofa Piątka w barwach Milanu. Reprezentant Polski otrzymał szansę od trenera Stefano Pioliego i rozpoczął mecz wyjazdowy z Parmą od 1. minuty. Obok niego w linii ataku zagrali Suso i Hakan Calhanoglu. Piątek skończył spotkanie już w 63. minucie. Zmienił go Rafael Leao. Nasz napastnik nie miał ani jednej dobrej sytuacji do strzelenia gola. Znów był mało widoczny.

REKLAMA

Lewandowski nie ma szans na wygranie Złotej Piłki:

Milan awansował w tabeli

Już bez Polaka na boisku Milan zdołał strzelić zwycięskiego gola. W 87. minucie uderzał Suso, pogubiła się obrona gospodarzy, a dobijał Theo Hernandez. Dzięki temu zwycięstwu zespół z Mediolanu awansował na 11. miejsce w tabeli Serie A. Parma jest wyżej - na 9. pozycji. Piątek zaś w tym sezonie w 14 meczach ligowych trafił tylko trzy razy.