W grudniu wygaśnie umowa Zlatana Ibrahimovicia z Los Angeles Galaxy. Szwed w amerykańskim klubie wystąpił 58 razy, strzelając 53 gole i notując 15 asyst. I choć ma już 38 lat, to nie zamierza kończyć z piłką. Ba, mówi się, że ma wrócić do jednej z czołowych lig świata. - Mogę grać nawet do pięćdziesiątki, a Milan to mój drugi dom - cytuje napastnika portal gola.com.

Dużo spekuluje się o potencjalnym powrocie Zlatana do Milanu. Portal sempremilan.com twierdzi, że Szwed i jego agent Mino Raiola zjawią się w piątek na San Siro, aby rozpocząć negocjacje kontraktowe. W latach 2010-12 Ibra strzelił dla Milanu 56 goli i zaliczył 24 asysty. 38-latek w przeszłości grał także w Manchesterze United, PSG, Barcelonie, Interze, Juventusie, Ajaksie i Malmo.

Jeśli jednak zakontraktowanie Ibrahimovicia nie dojdzie do skutku, to zdaniem "Tuttosport" Rossoneri będą chcieli sprowadzić kogoś z trójki: Olivier Giroud (Chelsea), Luca Jović, Mariano Diaz (obaj Real Madryt).