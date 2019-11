kosmyg pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

A pamiętacie tego bramkarza co to dostał grejt okazjejszyn od udinese, udzielał wywiadu po angielsku i twierdził, że do ekstraklasy nigdy nie wróci? teraz sprawdziłem, właśnie z górnika przeszedł do widzewa. Proste chłopaki jada na zachód i myślą, że tam też, żel, fryzjer, galeria i wszystkie laski na disko ich. A przy okazji kopną ze dwa razy piłeczkę na treningu, potem meczyk i królowie zycia.