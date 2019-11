Zawodzi AC Milan, zawodzi też Krzysztof Piątek. Włoskie media są ostatnio bezlitosne wobec polskiego napastnika i wciąż wypominają mu brak skuteczności, którą zachwycał w poprzednim sezonie. Nie ulega jednak wątpliwości, że kłopoty Piątka są pochodną fatalnego stylu gry, jaki od początku rozgrywek prezentują "Rossoneri". I to zarówno pod wodzą zwolnionego w październiku Marco Giampaolo, jak i Stefano Piolego.

Krzysztof Piątek marzył o innym trenerze Milanu. "Świeciły mu się oczy"

Niektórzy eksperci zdają się to dostrzegać i próbują wziąć Piątka w obronę. "On nie jest typem piłkarza, który minie kilku piłkarzy i zanotuje asystę. To klasyczny napastnik, który potrzebuje wsparcia i podań całego zespołu. Jeśli w drużynie nie dzieje się dobrze, najbardziej będzie się to odbijać na grze Piątka. To właśnie on najbardziej cierpi teraz w Milanie" - stwierdził w rozmowie z portalem ilmilanista.it Ruggiero Rizzitelli, były napastnik AS Romy i Bayernu Monachium.

Krzysztofa Piątka czekają trudne miesiące w AC Milan. Włoski klub usilnie poszukuje nowego napastnika

Choć Piątek przeżywa najtrudniejszy czas od chwili pojawienia się we Włoszech, to nie zamierza żegnać się z Milanem. Jak twierdzą dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" Piątek wykluczył możliwość zmiany klubowych barw przynajmniej do końca sezonu 19/20. Włoskie media łączyły go m.in. z Evertonem oraz Genoą, w barwach której debiutował w Serie A. Piątek chce jak najszybciej wrócić do dawnej formy, jednak władze Milanu oczekują bramek już teraz, dlatego usilnie poszukują nowego napastnika.

Zdaniem dziennikarzy "Tuttosport" na szczycie listy życzeń kierownictwa mediolańskiego klubu wciąż znajduje się Zlatan Ibrahimović. Przedstawiciele Milanu są podobno w stałym kontakcie z agentem Szweda Mino Raiolą. 38-latek wciąż zwleka jednak z decyzją. Jeśli zakontraktowanie Ibrahimovicia nie dojdzie do skutku, "Rossoneri" będą chcieli sprowadzić kogoś z trójki: Olivier Giroud (Chelsea), Luca Jović, Mariano Diaz (obaj Real Madryt).

