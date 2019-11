W meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów Liverpool podejmował na Anfield Napoli. Wicemistrzowie Włoch objęli prowadzenie w 21. minucie po trafieniu Driesa Mertensa. Od tego momentu zespół Carlo Ancelottiego nie zapuszczał się już zbyt często w pole karne przeciwnika, skupiając się raczej na obronie wyniku. Liverpool długo bił głową w mur, jednak wyrównującą bramkę udało się mu zdobyć w 65. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym odnalazł się Dejan Lovren, który skierował piłkę do siatki po uderzeniu głową.

Piotr Zieliński grał do 85 minuty. Reprezentant Polski nie miał zbyt wielu okazji do rozgrywania w ofensywie, jednak nieźle wywiązywał się z obowiązków obronnych. Postawę 25-latka docenili włoscy dziennikarze. "Siła i osobowość - tym właśnie Zieliński popisał się w 2. połowie" - czytamy "Corriere della Sera". "Notował przechwyty i powstrzymywał akcje przeciwnika. W sferze taktycznej był jednym z najważniejszych ogniw" - to z kolei komentarz dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport".

Po zakończeniu spotkania pomocnika Napoli komplementował też szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp. Przypomnijmy, że przed dołączeniem do "Azzurrich" Zieliński łączony był właśnie z klubem z Anfield. "Świetny zawodnik. Naprawdę bardzo, bardzo dobry gracz. Nie pamiętam, czy faktycznie powiedziałem, że chcę go u siebie. Nawet jeśli tak było, to jednak z jakiegoś powodu u mnie nie gra" - stwierdził niemiecki trener w rozmowie z Romanem Kołtoniem, dziennikarzem Polsatu Sport.

