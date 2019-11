Lorenzo Insigne w tym sezonie rozegrał dla Napoli 15 meczów, strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst. Jego bilans nie jest taki zły, ale w ostatnich pięciu meczach kompletnie zawodził. Zresztą, jak cała drużyna, która nie wygrała w Serie A od 19 października i zajmuje dopiero siódmą lokatę w lidze. Ale słabsza forma wychowanka Napoli to nie jedyny problem Insigne. Carlo Ancelotti zarzucał mu, że nie przykłada się do treningów, a piłkarz ostatnio miał jeszcze wznieść bunt przeciwko prezesowi Aurelio De Laurentiisowi, który chciał piłkarzy wysłać na karne zgrupowanie. Piłkarze odmówili wyjazdu, ale za to zapłacą grzywnę. Łącznie 2,3 miliona euro. Najwięcej odczuje właśnie portfel Insigne, któremu z listopadowej pensji zostanie ucięte aż 350 tysięcy euro.

REKLAMA

Gole i najlepsze akcje z meczu Milan - Napoli [WIDEO]

Wiele wskazuje, że Insigne pożegna się z Napoli. I to być może już w styczniu. Jego usługami zainteresowany jest Milan, który również zawodzi, zajmuje dopiero 12. miejsce w lidze. Insigne od razu stałby się - obok Gigio Donnarummy - największą gwiazdą drużyny. Problem w tym, że Milan musi uważać na to, by nie złamać reguł finansowego fair play. Dlatego serial Calciomercato.it donosi, że mediolański klub zaproponuje za Insigne kartę zawodniczą Suso, który profilem pasowałby do Napoli. Hiszpan często irytuje swoją postawą na boisku, zanotował tylko jednego gola i jedną asystę w tym sezonie. Jednak jest jednym z nielicznych piłkarzy Milanu, którzy są w stanie stwarzać zagrożenie pod bramką rywali.

Nawet jeśli Napoli zgodzi się na wymianę zawodników, to i tak będzie oczekiwało dopłaty. Co prawda Suso ma 26 lat, czyli jest młodszy o 24 miesiące od Włocha, ale Insigne jest wyceniany przez transfermarkt.de na 65 milionów euro, czyli dwa razy więcej niż Suso.