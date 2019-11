Krzysztof Piątek zdecydował o swojej najbliższej przyszłości. Milan nie ułatwi mu zadania

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" Krzysztof Piątek zamierza pozostać w AC Milan przynajmniej do końca obecnego sezonu. Sytuacja reprezentanta Polski jest jednak nie do pozazdroszczenia, ponieważ władze "Rossonerich" są zdeterminowane, by w kolejnych tygodniach pozyskać nowego napastnika.

Fot. Luca Bruno / AP

