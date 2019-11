Cristiano Ronaldo chce znów wygrać Ligę Mistrzów! Portugalczyk ma już pięć zwycięstw w finale Champions League, ale chce kolejnego triumfu. Jeżeli nie uda mu się to w tym sezonie z Juventusem, to spróbuje z innym zespołem. - Jeśli Juventus znowu zawiedzie w Lidze Mistrzów, Ronaldo poszuka szczęścia w innym klubie - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Najbardziej prestiżowy włoski dziennik sportowy przekonuje, że Portugalczyk nie jest szczęśliwy w Turynie i może odejść z Serie A w letnim oknie transferowym. Gdzie mógłby trafić? W grę wchodzą trzy kluby: Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i Real Madryt - podaje "La Gazzetta dello Sport".

Cristiano Ronaldo zagrał w tym sezonie w 14 meczach Juventusu. Strzelił sześć goli i miał dwie asysty. Jego kontrakt z turyńskim klubem wygasa 30 czerwca 2022 roku. A to oznacza, że klub, który chciałby go kupić z Juventusu, musiałby wyłożyć duże pieniądze. Nie tylko na jego kontrakt, ale też na wykupienie go z Turynu.

