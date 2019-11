Mario Balotelli wrócił do Włoch. W ojczyźnie idzie mu na razie średnio, bo w tym sezonie w siedmiu meczach zdobył dwie bramki. Jego Brescia jest ostatnia w tabeli, a Włoch był już kilka razy obrażany przez kibiców rywali w rasistowski sposób. Nie spodziewał się chyba jednak, że w podobnym tonie wypowie się o nim prezes jego własnego klubu!

"Balotelli stara się wybielić"

- Balotelli? Co mam o nim powiedzieć! Balotelli jest czarny, ale stara się rozjaśnić. Tylko sprawia mu to trudności - powiedział Massimo Cellino, którego cytuje portal gazzetta.it.

Źle zrozumiany żart?

Szef Brescii nie wytłumaczył, o co mu chodziło. Jego słowa wywołały wielkie poruszenie we Włoszech. Klub zareagował na tę wypowiedź w dość osobliwy sposób. - Odnosząc się do dzisiejszej wypowiedzi prezydenta Massimo Cellino na temat Mario Balotellego, Brescia Calcio uważa, że mamy do czynienia ze źle zrozumianym żartem. Oświadczenie to ma związek ze zbyt dużym nagłośnieniem sprawy przez media, a także ma na celu ochronę naszego zawodnika - czytamy w klubowym komunikacie.