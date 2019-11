jokemaker 3 godziny temu 0

OK ale ktoś mi wyjaśni co złego powiedział Piątek w wywiadzie? Czy powinien dążyć do spadku swojej wartości? Jeśli w Polsce odsetek nie rozumiejących tekstu wynosi podobno 70% to we Włoszech musi to być 99% a w przypadku dziennikarzy 99.9%.