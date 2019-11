eurotram pół godziny temu 0

Brawo! Chyba właśnie niezrównoważony skąpiec de Laurentiis rozpoczyna zjazd swojego klubu w czeluście,z których nie tak znów dawno powrócił do włoskiej czołówki. Niech sprzedaje. Nowych na ich miejsce to chyba Camorra będzie musiała ze spluwami odwiedzać żeby zgodzili się podpisać kontrakt z tym szaleńcem. To coś jak ze śp. Gilem: jeśli ten klub ma naprawdę wejść na szczyty (albo w pobliże), to nie z tym prezesem.