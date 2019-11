Odnowiona kontuzja mięśni brzucha wykluczyła Arkadiusza Milika ze spotkania Napoli - Genoa oraz dwóch listopadowych meczów reprezentacji Polski. Zdaniem włoskich mediów napastnik wicemistrzów Włoch nie wybiegnie na boisko również w zbliżającym się hicie Serie A. W sobotę, w ramach 13. kolejki włoskiej ekstraklasy, drużyna Carlo Ancelottiego zagra na wyjeździe z AC Milan. W obecnym sezonie Milik zanotował 8 występów (liga i puchary), w których strzelił 6 goli. Pod jego nieobecność Napoli ma wystąpić w ustawieniu 1-4-4-2, gdzie w ataku zagrają: Hirving Lozano oraz Lorenzo Insigne. W drugiej linii zobaczymy Piotra Zielińskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że Ancelotti nieustannie rotuje składem, więc "La Gazzetta dello Sport" nie zawsze trafia ze swoimi przewidywaniami.

REKLAMA

W składzie Milanu zobaczymy za to Krzysztofa Piątka, który w tym sezonie strzelił zaledwie trzy gole. Zawodzi Polak, zawodzi też Milan. Za kadencji Stefano Piolego drużyna w pięciu spotkaniach wywalczyła tylko cztery punkty, co daje średnią 0,8 na mecz. Ale liczby nie pokazują pełnej prawdy, bo gra Milanu zmieniła się na lepsze. Paradoksalnie pokazał to przegrany mecz 0:1 z Juventusem, gdzie kapitalnymi interwencjami popisywał się Wojciech Szczęsny, co możecie zobaczyć poniżej:

Liderem Serie A jest Juventus. Napoli zajmuje siódmą lokatę, a Milan czternastą.

Przewidywane składy Milan - Napoli:

Milan: Donnarumma - Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez- Paqueta, Biglia, Krunić - Suso, Piątek, Bonaventura

Napoli: Meret- Luperto, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo- Zieliński, Fabian Ruiz, Allan, Elmas- Lozano, Insigne