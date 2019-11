Krzysztof Piątek strzelił zaledwie trzy bramki (jedną z nich można zobaczyć w poniższym materiale wideo) w 12 meczach tego sezonu Serie A (w poprzednim, debiutanckim sezonie strzelił 21 goli w 37 meczach). Reprezentant Polski w Milanie zawodzi, przez co we włoskich mediach pojawia się coraz więcej krytyki i spekulacji na temat jego przyszłości. Zdaniem portalu calciomercato.com, 24-latek może trafić na wypożyczenie do Evertonu, gdzie zawodzi sprowadzony z Juventusu Moise Kean.

Ekspert wskazał klub, w którym powinien zagrać Piątek. "Stać go na zatrudnienie Polaka"

Everton, jako klub, do którego mógłby trafić Piątek, wskazał również polski dziennikarz, Andrzej Twarowski. Ekspert od lat zajmujący się m.in. ligą angielską. - Everton pojawia się w domysłach włoskich dziennikarzy z kilku powodów. To klub, który od dłuższego czasu nie może uporać się ze znalezieniem specjalisty od strzelania goli. Ten problem pozostaje nierozwiązany od odejścia Lukaku do Manchesteru United. Transfer Moise Keana na razie okazuje się niewypałem. Tosun nie wygląda na zawodnika, który nagle stanie się gwarantem dwucyfrowej liczby goli - napisał Twarowski dla portalu Sportowe Fakty WP. - Everton stać na zatrudnienie Polaka. Wydatek na poziomie 50-60 mln funtów byłby do udźwignięcia dla klubu z Goodison Park. Zresztą w całą ewentualną transakcję można wplątać także Keana, który mógłby powędrować w drugim kierunku - dodał dziennikarz.